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01. 05. 2018

Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев


Жители польского села Старая Гута напали на участников украинского общества Магурич, которые занимались восстановлением памятников на старом греко-католическом кладбище. Об этом сообщает украинский еженедельник в Польше Наше слово.

По данным портала, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 30 апреля. Председатель общества Магурич Ольга Соляр заявила, что агрессивно настроенные поляки пришли на кладбище, где расположился лагерь, и потребовали от активистов "убираться в Украину".

Отмечается, что местные жители обвинили украинцев в том, что они восстанавливают могилы участников Украинской повстанческой армии (УПА).

Украинцы вызвали полицию. Прибывший на место отряд установил, что поляки находились в нетрезвом состоянии. Пять человек были арестованы.

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Напомним, ранее суд в Польше приговорил к трем годам тюрьмы двух поляков, которые напали и избили украинцев в июне 2017 года.

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Источник: korrespondent.net

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