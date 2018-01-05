Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев

Жители польского села Старая Гута напали на участников украинского общества Магурич, которые занимались восстановлением памятников на старом греко-католическом кладбище. Об этом сообщает украинский еженедельник в Польше Наше слово.
По данным портала, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 30 апреля. Председатель общества Магурич Ольга Соляр заявила, что агрессивно настроенные поляки пришли на кладбище, где расположился лагерь, и потребовали от активистов "убираться в Украину".
Отмечается, что местные жители обвинили украинцев в том, что они восстанавливают могилы участников Украинской повстанческой армии (УПА).
Украинцы вызвали полицию. Прибывший на место отряд установил, что поляки находились в нетрезвом состоянии. Пять человек были арестованы.
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Напомним, ранее суд в Польше приговорил к трем годам тюрьмы двух поляков, которые напали и избили украинцев в июне 2017 года.
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Источник: korrespondent.net