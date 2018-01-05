Лента RSS
Подписаться на ленту
01 мая 2018, вторник, 06:28
+26°C
Завтра +23°C
+26°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
01. 05. 2018

В швейцарских Альпах погибли четыре лыжника


Четыре лыжника погибли во время шторма в швейцарских Альпах в понедельник, 30 апреля, сообщает The Local Switzerland.

Как рассказали в полиции, лыжники были гражданами Италии, Франции и Германии. Один из лыжников погиб во время шторма, его тело было найдено в горах. Трое других умерли позже в больнице.

Еще десять человек пострадали, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Во Франции сошла лавина, есть погибший

Напомним, ранее при сходе лавины в горах Швейцарии погибли пять лыжников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.