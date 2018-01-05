Порноактриса подала новый иск против Трампа



Порноактриса Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс, подала иск против президента США Дональда Трампа по обвинению в клевете из-за того, что он назвал ее заявления "мошенничеством", сообщает Reuters.

Речь идет о высказываниях американского лидера в Twitter о создании фоторобота нападавшего, который угрожал Клиффорд после того, как она решила рассказать журналистам о своих сексуальных отношениях с Трампом.

"Называя инцидент "мошенничеством", утверждение господина Трампа можно понимать так, что госпожа Клиффорд придумала само преступление и существование нападавшего, который ей угрожал", –заявил адвокат актрисы Майкл Авенатти.

По его словам, Трамп таким образом, очевидно, намеревался обвинить Клиффорд во лжи.

Напомним,по словам Дэниелс, 12 лет назад у нее и Трампа был секс по обоюдному согласию. После этого физической близости между ними больше не было, однако в 2011 году, спустя пять лет, ей начали поступать угрозы.

Порноактриса заявила, что тогда к ней подошел мужчина и посоветовал оставить "Трампа в покое", после чего обратился к ее маленькой дочери и сказал, что "было бы очень жаль, если бы с твоей мамой что-нибудь случилось".

В 2016 году, в разгар избирательной кампании будущего президента, Дэниэлс получила 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом.



Суд отказал защите порноактрисы в допросе Трампа

Адвокат президента Майкл Коэн подтвердил, что платил актрисе эти деньги, однако отрицает тот факт, что Трамп вступал в интимные отношения с Дэниэлс.

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Источник: korrespondent.net