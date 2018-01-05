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01. 05. 2018

Иран скрывал от МАГАТЭ документы о ядерных технологиях – Помпео


Иран скрывал от МАГАТЭ огромный архив документации о ядерных технологиях. Об этом говорится в распространенном во вторник, 1 мая, заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

"Документы показывают, что у Ирана годами существовала секретная программа разработки ядерного оружия. Иран стремился разработать ядерное оружие и ракетные системы доставки. Иран скрывал огромный ядерный архив от всего мира и от МАГАТЭ", – отмечается в документе.

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Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у разведки Израиля есть данные о продолжении ядерной программы в Иране. По его словам, после заключения сделки в 2015 году иранская сторона активизировала усилия, чтобы скрыть свои секретные документы, а в 2017 году файлы с информацией о ядерном оружии были перевезены в секретное место в Тегеране.

Источник: korrespondent.net

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