Итоги 30.04: "Джавелины" в ВСУ, ООС на Донбассе

Израиль обвинил Иран в тайной разработке ядерного оружия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у разведки Израиля есть данные о продолжении ядерной программы в Иране. По его словам, после заключения сделки в 2015 году иранская сторона активизировала усилия, чтобы скрыть свои секретные документы, а в 2017 году файлы с информацией о ядерном оружии были перевезены в секретное место в Тегеране.

МИД Ирана ответил на обвинения Нетаньяху в разработке ядерного оружия, назвав его слова "детским, нелепым шоу".

Нардепа Найема избили в центре Киева

На народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные.

Нардеп не пропустил Mercedes G-Wagen, водитель которого вышел и ударил политика. Позже подъехала еще одна машина, BMW, водитель которой также нанес удары депутату.

По словам Найема, он не хотел нарушать правила дорожного движения, поэтому не пропустил водителя на Mercedes, который собирался поехать на запрещающий знак. Из-за чего и начался конфликт.

Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найему сломали челюсть, после госпитализации его прооперировали.

США отложили введение пошлин на металлы для стран-союзников

Власти США отложили до 1 июня принятие решения о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий для стран-союзников.

По данным Reuters, президент США Дональд Трамп отложил принятие решения по пошлинам для стран ЕС, Канады и Мексики. Отмечается, что с Австралией, Аргентиной и Бразилией уже достигнуто принципиальное соглашение.

Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню

Представитель Украины на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2018 Melovin опубликовал официальный клип на песню Under The Ladder, с которой будет бороться за победу в португальском Лиссабоне.

Порошенко дал старт операции Объединенных сил на Донбассе

Президент Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и старте Операции Объединенных Сил (ООС).



"Подписал приказ Верховного Главнокомандующего ВСУ о начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", – сообщил глава государства.

Порошенко отметил, что за четыре года АТО выполнила поставленные задачи.

Украина получила от США противотанковые комплексы Javelin

США поставили в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Петр Порошенко поблагодарил США, отметив, что "Javelin станут дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии на Донбассе".

В Министерстве обороны сообщили, что практическая подготовка расчетов "Джавелинов" в Вооруженных силах Украины начнется уже 2 мая.

Убийца танков. США поставили Javelin Украине

Одесский припортовый завод полностью остановил работу

Припортовый завод в Одессе полностью остановил работу из-за прекращения поставок газа на предприятие. Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков. По его словам, Укртрансгаз перестал подавать газ из-за нарушений работы другой компании – Всеукраинской энерго компании.

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Источник: korrespondent.net