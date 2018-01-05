Лента RSS
Подписаться на ленту
01 мая 2018, вторник, 08:51
+26°C
Завтра +23°C
+26°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
01. 05. 2018

В Таиланде автобус слетел с дороги и перевернулся

В Таиланде автобус с 36 пассажирами съехал с шоссе и перевернулся. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщает Thai PBS.

Отмечается, что в результате аварии по меньшей мере 20 человек получили ранения.

"Автобус из Бангкока был на пути в Ханомський район Накхон-Си-Таммарата с 36 пассажирами, когда он съехал с шоссе в районе Чая Сурат Тани, врезался в дерево у обочины и перевернулся", - говорится в сообщении.

По словам водителя транспортного средства, он был вынужден направить автобус влево из-за опасного сближения с грузовиком, который пытался обогнать автобус.

Cмотрите фотогалерею: В Таиланде автобус слетел с дороги и перевернулся

Ранее в Индии столкнулись школьный микроавтобус и поезд. В результате аварии погибли 13 детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.