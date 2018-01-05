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01. 05. 2018

Польша возглавила Совбез ООН

Председателем Совета безопасности ООН, начиная с вторника, 1 мая, стала Польша и будет занимать эту должность в течение месяца.

Согласно уставу Совбеза ООН, председатель меняется ежемесячно в алфавитном порядке.

Польша стала непостоянным членом Совета безопасности ООН в январе 2018 года и будет находится в Совбезе до 2020 года.

Ранее сообщалось, что в решениях Генассамблеи ООН заложен механизм, который поможет обойти вето России в Совбезе ООН при решении вопроса о реакции на химическую атаку в Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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