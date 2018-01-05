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01. 05. 2018

Епископ Буткевич вручил дипломы хозяйкам из Нарочи

Епископ Олег Буткевич 29 апреля посетил католический приход святого Андрея Апостола в деревне Нарочь в Мядельском деканате, где в этот день проходило торжественное празднование дня памяти святого Иоанна Павла II, приуроченное к 4-й годовщине канонизации.

Епископ Олег Буткевич, также уроженец Поозерья, впервые возглавил Святую мессу в этом приходе. Иерарх признался, что действительно испытывает «примиционное настроение», и выразил восхищение красотой нарочанской иконы Божией Матери, которая напомнила ему родной образ Матери Божьей Королевы Озер, сообщает catholic.by.

Свою проповедь епископ Витебский посвятил святости, которая является призванием каждого христианина, должным реализовываться в повседневной жизни.

Праздник сопровождался конкурсом «папских пирожных» – выпечки, а также выступлением фольклорного ансамбля «Поозерье» Поставской школы искусств им. Антония Тизенгауза.

Епископ вручил дипломы лучшим нарочанском хозяйкам и маленьким «хозяевам», которые помогали с выпечкой своим матерям.

Участники торжества имели возможность почтить реликвии святого Иоанна Павла II, которые хранятся в нарочанском костеле.

Источник: krynica.info

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