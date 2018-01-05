1 мая: история праздника и дудл от Google

День международной солидарности трудящихся или День труда отмечают в Украине и еще 141 стране и территории мира.

К 1 мая поисковая система Google подготовила дудл, демонстрирующий суть праздника.



На картинке на нежно-голубом фоне изображены всевозможные рабочие инструменты: ведро, лопата, каска, пробирка, миска и венчик, рулетка и шурупы, защитные перчатки и много другого.

Сама надпись Google создана из проволоки, шестеренки, изогнутой трубы, стетоскопа и ботинок.

Дудл, посвященный 1 мая в Украине (фото: Google)

История Дня трудящихся 1 мая

Все началось 1 мая 1886 года в Чикаго из забастовки американских рабочих. Они требовали нормированные рабочий день в 8 часов. Такая инициатива американского рабочего класса закончилась кровавым побоищем с полицейскими.

В июле 1889 года на Парижском конгрессе II Интернационала 1 мая был признан днем ежегодных демонстраций в честь рабочих Чикаго.

Уже через год после этого День международной солидарности трудящихся массово отметили в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и других странах. Именно из-за истории начала праздника он ассоциируется с революцией и классовой борьбой.

В СССР Первомай на государственном уровне праздновали вплоть до 1 мая 1990 года. В 1992 году Международный день солидарности трудящихся переименовали в праздник Весны и Труда.

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Источник: korrespondent.net