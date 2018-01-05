Лента RSS
Подписаться на ленту
01 мая 2018, вторник, 09:53
+25°C
Завтра +23°C
+25°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
01. 05. 2018

1 мая: история праздника и дудл от Google

День международной солидарности трудящихся или День труда отмечают в Украине и еще 141 стране и территории мира.
К 1 мая поисковая система Google подготовила дудл, демонстрирующий суть праздника.

На картинке на нежно-голубом фоне изображены всевозможные рабочие инструменты: ведро, лопата, каска, пробирка, миска и венчик, рулетка и шурупы, защитные перчатки и много другого.
Сама надпись Google создана из проволоки, шестеренки, изогнутой трубы, стетоскопа и ботинок.

Дудл, посвященный 1 мая в Украине (фото: Google)
 

История Дня трудящихся 1 мая

 
Все началось 1 мая 1886 года в Чикаго из забастовки американских рабочих. Они требовали нормированные рабочий день в 8 часов. Такая инициатива американского рабочего класса закончилась кровавым побоищем с полицейскими.
 
В июле 1889 года на Парижском конгрессе II Интернационала 1 мая был признан днем ежегодных демонстраций в честь рабочих Чикаго.
 
Уже через год после этого День международной солидарности трудящихся массово отметили в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и других странах. Именно из-за истории начала праздника он ассоциируется с революцией и классовой борьбой.
 
В СССР Первомай на государственном уровне праздновали вплоть до 1 мая 1990 года.  В 1992 году Международный день солидарности трудящихся переименовали в праздник Весны и Труда.

Выходные в мае 2018 в Украине: сколько будем отдыхать

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.