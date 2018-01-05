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01. 05. 2018

Украинские военные выступят в Европарламенте

Украинские военные и родственники пленных расскажут в среду, 2 мая, в Европарламенте о российской агрессии на Донбассе и Крыму. Об этом сообщила польский волонтер и журналист Моника Андрушевская, пишут Центральные новости во вторник, 1 мая.

По ее словам, в Брюсселе выступят родственники украинских военнопленных и политзаключенных, а также те, кто "прошел плен и пытки", и могут рассказать о преступлениях РФ на востоке Украины, о ситуации с пропавшими без вести и незаконно удерживаемыми в ЛДНР и на территории России.

Польский евродепутат Анна Фотыга, соорганизатор выступления на тему Человеческая цена российской агрессии в Украине, уточнила, что в Европейском парламенте выступят восемь человек.

Организована поездка в Брюссель с помощью посла Польши в Украине Яна Пекло.

Ранее сообщалось, что Группа депутатов Европарламента инициирует расширение пакета акций, который введен сейчас Евросоюзом, в отношении связанных с Кремлем лиц и предприятий.

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Источник: korrespondent.net

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