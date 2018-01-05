СМИ назвали место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает телеканал CNN.

По данным СМИ, лидера Северной Кореи убедил в этом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Также отмечается, что часть мероприятий во время встречи может пройти на территории КНДР.

Напомним, 27 апреля в Южной Корее состоялась историческая встреча южнокорейского президента Мун Джэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По итогам они подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились заключить мирный договор, который окончит войну, разделившую полуостров в 1953 году.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном планируется на конец мая - начало июня.

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Источник: korrespondent.net