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01. 05. 2018

В мире более половины работников не устроены официально - ООН

Два миллиарда человек во всем мире работают неофициально. Об этом говорится в докладе Международной организации труда, опубликованном в понедельник, 30 апреля, на сайте ООН.

Отмечается, эти 60% работников не имеют нормальных условий труда и социальных гарантий.

По данным исследования, самый высокий процент неустроенных официально приходится на развивающиеся страны - 93%. В Африке неформально трудятся почти 86% работающих людей, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в арабских государствах эта цифра составляет примерно 68%, в Северной и Южной Америке - 40%, а в Европе и Центральной Азии - 25%.

Наивысшая доля неофициально трудящихся в сфере сельского хозяйства - более 90%. В остальных - на "неформальную экономику" приходится половина рабочих мест. У людей, проживающих в сельской местности, вероятность быть нанятым неофициально - в два раза выше, чем у городских жителей.

Авторы доклада подчеркивают, что мужчины устраиваются на работу неофициально на 5% чаще, чем женщины, однако права женщин, трудящихся неформально, ущемляются в большей степени.

Исследование основано на показателях из более 100 государств, в том числе из Украины.

Ранее сообщалось, что уровень женской безработицы по миру оставляет 6%, превышая уровень безработицы среди мужчин на 0,8%.

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Источник: korrespondent.net

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