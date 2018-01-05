Украинцев предупредили о грозах и сильном ветре

В западных областях Украины во вторник, 1 мая, ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях местами будут грозы, шквалы 15-20 м/с.

По данным Укргидрометцентра, 1 мая сохранится сухая теплая погода, лишь в западной части местами пройдет кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах возможны шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 9-14 градусов тепла, в восточных областях и в Карпатах местами 5-8 градусов тепла, днем - 24-29 градусов тепла, на побережье морей и в горных районах 18-23 градусов тепла.

В Киеве 1 мая будет без осадков, температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 26-28 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночь на 26 апреля стала самой теплой с 1881 года.

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Источник: korrespondent.net