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01. 05. 2018

Во Франции выпал снег

Во французской Нормандии в последний день апреля выпал снег. Соответствующее видео опубликовано на Уoutube.

По данным Meteo France, в шести департаментах на северо-западе страны объявлен оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.

По данным метеорологов, причиной ухудшения погоды стал циклон, пришедший с Атлантического океана.

Напомним, ранее сообщалось об апрельском снеге, который выпал в Японии, в префектуре Фукуи, впервые за 17 лет.

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Источник: korrespondent.net

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