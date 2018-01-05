Страницу штаба АТО в Facebook взломали

Неизвестные во вторник, 1 мая, взломали страницу штаба АТО в соцсети Facebook, там разместили пропагандистскую информацию - призывали вступать в ряды сепаратистов. Об этом сообщает Гордон.

Так, по адресу facebook.com/ato.news была размещена реклама так называемого Русского национального единства, организация вербовала "добровольцев в Новороссию".

Сейчас страница недоступна.

Ранее хакеры взломали новый сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и требовали 0,1 биткоина за его восстановление.

Напомним, президент Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и старте Операции Объединенных Сил (ООС).

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Источник: korrespondent.net