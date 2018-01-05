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01. 05. 2018

В Николаеве прорвавшая канализация затопила дома

В Николаеве в ночь на 1 мая произошел прорыв канализации, в результате чего были затоплены неколько доиов. Об этом сообщает сайт города Николаев.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве прорвавшая канализация затопила дома

Происшествие случилось на пересечении улиц Лесковая и Даля. Чтобы спасти свои жилища, люди начали выкладывать баррикады из мешков с песком. Кроме того, из-за аварии в нескольких местах провалился асфальт.

Напомним, в Англии из-за прорыва трубы затопило целый город.

На улице Киева из-за прорыва трубы забил фонтан

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Источник: korrespondent.net

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