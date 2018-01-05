Архиепископ Феодосий посадил дерево в памятной алее в Глубоком

Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий принял 27 апреля участие в торжественной закладке памятной аллеи в честь почетных граждан Глубокского района в дубраве Дружбы.

Начало дубравы было положено в июле прошлого года по инициативе председателя райисполкома Олега Морхата в рамках Международного праздника «Вишневый фестиваль» с участием зарубежных делегаций, сообщает eparhia992.by.

Спустя год в дубраве появились еще 16 небольших саженцев. Право посадить их организаторы праздника предоставили почетным гражданам района, чья инициативность, добросовестная работа, вера и любовь к Родине.

“Доброе дело собрало нас сегодня. Народная мудрость гласит, что тот, кто посадил хоть одно деревце, недаром жизнь прожил. Но есть в этой встрече и еще один важный момент – глубокий символизм созидания. Сажать, строить, растить, то есть созидать. И мы благодарны Богу, руководству страны, района, что этот процесс идет в нашей стране многие годы”, – подчеркнуд в своей речи глава Полоцкой епархии.

Благочинный Глубокского округа протоиерей Михаил Изоитко отслужил молебен на совершение доброго дела, освятил каждую ямку, в которую и были посажены дубы. Возле них сразу же установили таблички с именами почетных граждан Глубокского района.

Источник: krynica.info