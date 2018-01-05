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01. 05. 2018

В Жлобине воскресная школа закончила год спектаклем

В Жлобине учебный год в воскресной школе православного храма святителя Василия Великого завершили показом постановки кукольного театра, которую подготовили воспитанники средней группы воскресной школы.

29 апреля по окончании Божественной литургии преподаватели и воспитанники представили зрителям пасхальную пьесу «Слепая принцесса Фавста и Спаситель Иисус Христос», сообщает eparhiya.by.

По окончании представления дети получили памятные подарки. Старшие воспитанники были приглашены в ежегодную паломническую поездку.

Источник: krynica.info

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