В Жлобине воскресная школа закончила год спектаклем

В Жлобине учебный год в воскресной школе православного храма святителя Василия Великого завершили показом постановки кукольного театра, которую подготовили воспитанники средней группы воскресной школы.

29 апреля по окончании Божественной литургии преподаватели и воспитанники представили зрителям пасхальную пьесу «Слепая принцесса Фавста и Спаситель Иисус Христос», сообщает eparhiya.by.

По окончании представления дети получили памятные подарки. Старшие воспитанники были приглашены в ежегодную паломническую поездку.

Источник: krynica.info