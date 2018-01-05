Крымский татарин Велиляев в СИЗО - журналист

Крымскотатарского предпринимателя Ресуля Велиляева, которого после обысков силовики ФСБ вывезли с полуострова, этапировали в Москву, в Лефортовскую тюрьму. Об этом во вторник, 1 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщила журналистка Лилия Буджурова.

По ее словам, суд определил для Велиляева меру пресечения - два месяца ареста. Он обвиняется по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"За найденные (якобы) в принадлежащим ему магазине просроченные продукты. И такого рода злодеяния, которых (если они действительно имели место?) в каждом супермаркете и каждом полуподвальном гастрономе хоть пруд пруди, в компетенции только московского суда!" - написала Буджурова.

Напомним, утром 26 апреля в Белогорске начались массовые обыски в жилых домах крымских татар. Представители ФСБ вторглись в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов. После обысков силовики вывезли с полуострова двух крымскотатарских предпринимателей - Ресуля Велиляева и Али Бариева.

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Источник: korrespondent.net