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01. 05. 2018

В Бразилии обвалился пылающий небоскреб

В бразильском Сан-Паулу в результате пожара не выдержали конструкции многоэтажного здания, в результате чего оно обвалилось. Видео происшествия во вторник, 1 мая, публикуют в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. Однако очевидцы утверждают, что в момент обвала здания на верхних этажах оставались люди.

По информации местных СМИ, здание много лет было заброшено.

o homem pendurado ali meu deus 💔 rezando pra que não tenho mais mortos pic.twitter.com/nGHmKF0GWy

— nati 🎠 (@obsnati) 1 мая 2018 г.

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Источник: korrespondent.net

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