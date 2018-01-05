В Новополоцке школы города дали Пасхальный концерт

В Новополоцке во Дворце детей и молодежи города 24 апреля прошел концерт «Свет пасхальной свечи», который посетил архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий.

В рамках праздника была представлена уникальная выставка кукол народов мира «Лялечны свет», организованная в рамках проекта года «Лілея сяброўства». В экспозиции были представлены 100 кукол из Украины, Молдавии, Сербии, России, Франции, Литвы, Польши, Латвии, Беларуси и других стран, сообщает church.by.

Мастер-классами и рассказом о видах искусства сопровождалась городская выставка декоративно-прикладного творчества новополоцких учреждений образования «Пасхальные мотивы».

Каждому гостю вручили пасхальные подарки, сделанные руками детей. Владыка Феодосий уделил внимание всем учителям и учащимся, раздав сладкие гостинцы.

Пасхальный звон колоколов созвал всех в концертный зал. “Надо прийти в храм Божий на Пасху, и мы увидим Воскресение Христово. Дай Бог, чтобы мы сделали этот шаг. Мы глазами своей души, своим сердцем узрим Воскресение Христово в неповторимом состоянии души человеческой, которое даруется Богом именно в этот святой день”, – подчеркнул в приветственном слове владыка Феодосий.

Зрителей порадовали выступления образцового хора «Звонкие голоса» СШ № 3, образцового оркестра народных инструментов «Мозаика» СШ № 3, образцового детского театра моды «Фэст», вокальной группы педагогов и учащихся СШ № 2, театра миниатюры «Улыбка», студии эстрадного пения «Вернисаж», педагогов Дворца детей и молодежи.

Источник: krynica.info