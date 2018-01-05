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01. 05. 2018

Под Харьковом бросили "коктейль Молотова" в беседку с детьми

В селе Доброполье Харьковской области полиция задержала 61-летнего местного жителя, который бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку, где находились дети. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает пресс-служба полиции в соцсети Facebook.

Как выяснилось, мужчина около 18:00 30 апреля зашел во двор соседского дома, где были пятеро детей. Ему не понравилось, что там громко играет музыка. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки.

В результате девочка получила ожоги спины и правого плеча. Состояние ее здоровья удовлетворительное, медики районной больницы предоставляют пострадавшей необходимую помощь.

Открыто уголовное производство по статье об покушении на убийство. Мужчина задержан.

Cмотрите фотогалерею: Под Харьковом бросили "коктейль Молотова" в беседку с детьми

Ранее в Тернополе мужчина обстрелял из пневматического оружия компанию молодых людей, которые громко разговаривали во дворе дома.

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Источник: korrespondent.net

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