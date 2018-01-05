В Донецке во вторник, 1 мая, провели шествие, которое сепаратисткие СМИ назвали "Праздник весны и труда".

Колонна участников прошла от здания библиотеки им.Крупской до площади Ленина.

По информации сепаратистких СМИ, в шествии приняли участие около трех тысяч человек.

"Это – представители рабрчей элиты Донбасса. Шествие возглавили председатель Федерации профсоюзов ДНР Максим Паршин и руководители отраслевых профсоюзов. Одной из самых многочисленных на главную улицу города вышла колонна работников углепрома. Ее представляют сотрудники ведущих угольных предприятий – Макеевуголь, Торезантрацит и других… Вслед за угольщиками следуют профсоюзы работников образования, судебной системы, здравоохранения, металлургии и других отраслей жизнедеятельности и промышленности. Среди марширующих — рабочие Донецкого металлургического завода и государственного предприятия Рынки Донбасса. Всего представлено 25 отраслевых профсоюзов", - пишут сепаратистские издания.

Движение транспорта в районе проведения мероприятий в центре Донецка перекрывали.

Также сегодня в Донецке, помимо шествия и митинга, "пройдут тематические концертные, игровые и конкурсно-развлекательные программы, выставки, ярмарки. Завершится празднование концертом российских артистов.

Cмотрите фотогалерею: В Донецке прошла первомайская демонстрация

Напомним, в Киеве 1 мая прошел марш трудящихся.

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Источник: korrespondent.net