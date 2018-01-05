В Луганске первомайская демонстрация 2018 года стала самой массовой за время существования непризнанной "республики". Сепаратистские СМИ утверждают, что в шествии приняли участие более 30 тысяч человек.

"Сегодня по центральной площади Луганска, только по предварительным данным, прошли более 30 тысяч представителей трудовых коллективов из всех регионов ЛНР. Хотя уже видно, что людей пришло гораздо больше, чем в прошлом году", - заявил глава Федерации профсоюзов "республики" Олег Акимов.

Он добавил, что в шествии приняли участие представители Крыма, Астрахани, Южной Осетии, а также Сербии.

В свою очередь, в исполкоме общественного движения "Мир Луганщине" заявили, что из более 30 тысяч принявших участие в Первомайском шествии, более 25 тысяч составили участники движения.

Cмотрите фотогалерею: В Луганске провели "самый массовый" Первомай

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 1 мая провели "Марш трудящихся", а в Донецке - "Праздник весны и труда".

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Источник: korrespondent.net