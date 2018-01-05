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01. 05. 2018

Российский телеканал назвал Донецк Россией

Российский телеканал Вести назвал Донецк Россией. Соответствующий материал был опубликован на сайте во вторник, 1 мая.

В заметке говорится о первомайской демонстрации в Петербурге. В заглавии написано "Петербург, Донецк, Тверь: Россия вышла на первомайские демонстрации".

 
 

Напомним, в Донецке 1 мая провели шествие, которое сепаратисткие СМИ назвали "Праздник весны и труда".

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Источник: korrespondent.net

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