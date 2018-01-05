Во вторник, 1 мая, в Симферополе проходит тождественное шествие посвященное празднику первомая. По данным СМИ в демонстрации приняли участие более 25 тысяч человек.

Движение колонны в Симферополе началось утром на пересечении проспекта Кирова и улицы Гоголя. Дальше шествие двинулось вдоль площади имени В.И. Ленина до площади Советской.

Cмотрите фотогалерею: Первомай в Симферополе: карнавал и байкеры

На шествие организованно вышли представители руководства республики, городских властей и коммунальных предприятий. Также на улицы вышли трудовые коллективы, общественные организации, школьники и творческие коллективы. Они прошли по улицам города в костюмах. В колонне едут несколько десятков байкеров.

Cмотрите фотогалерею: Первомай в Симферополе: карнавал и байкеры

Шествие, посвященное Дню трудящих, в Симферополе сопровождают речи по громкоговорителях.

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Источник: korrespondent.net