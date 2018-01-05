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01. 05. 2018

Rolls Royce с полуголыми девушками влетел в лавку

На испанской Мальорке попал на видео момент, как дорогой кабриолет влетает в витрину табачного магазина.

Как сообщает The Mirror, в ДТП на машине стоимостью 270 тысяч фунтов стерлингов попал турист-миллиардер из Великобритании. В момент происшествия в салоне кабриолета вместе с ним находились две девушки в бикини. Все трое скрылись с места происшествия, бросив разбитую машину.

По сообщениям очевидцев, в машине в момент ДТП громко звучала музыка, а девушки в бикини танцевали и делали селфи.

Менеджер расположенного рядом с табачной лавкой ресторана рассказал, что автомобиль чудом миновал его заведение, где в тот момент находилось около 20 человек.

Личность водителя установлена, его ищет местная полиция.

Напомним, недавно в Киеве женщина на BMW въехала в витрину магазина.

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Источник: korrespondent.net

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