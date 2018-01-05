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01. 05. 2018

Истребители Британии будут патрулировать над Черным морем

В Румынии вскоре начнется миссия по усилению авиационной полиции НАТО с участием британских истребителей, которые будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает пресс-служба Королевских воздушных сил Великобритании.

В частности, указано, что представители НАТО предоставили аккредитацию британским истребителям на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем во время церемонии на авиабазе Михаила Когалничану в Румынии.

Ожидается, что британские истребители будут работать совместно с румынскими воздушными силами.

"Такие миссии по наблюдению за воздушным движением гарантируют быструю и эффективную борьбу с любой возможностью агрессии или угрозой для НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что истребители НАТО будут патрулировать небо над Румынией и Болгарией.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины хочет видеть корабли НАТО в Черноморском регионе.

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Источник: korrespondent.net

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