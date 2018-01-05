Украина успешно испытала боевой модуль Дуплет

В Украине усовершенствованный боевой модуль Дуплет, предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания. Об этом во вторник, 1 мая, сообщил президент Петр Порошенко в своем Facebook.

"Житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днем, так и ночью", - отметил глава государства.

Порошенко также заверил, что Украина продолжает работать над укреплением армии.

Ранее сообщалось, что модифицированный комплекс Скиф прошел испытания.

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Источник: korrespondent.net