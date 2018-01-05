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01. 05. 2018

На Керченском мосту треснула опора

Одна из опор Керченского моста, который строят россияне с целью соединить аннексированный Крым с материковой Россией, дала трещины. Фото треснувшей опоры выложил один из пользователей Twitter.

По данным пользователя микроблога, трещины появились на 256-й опоре (всего их должно быть 595).

Сейчас аварийная опора (по данным СМИ, она находится в восьми км от берега) снова в лесах, "каркасы вяжут, бетон подают".

Cмотрите фотогалерею: На Керченском мосту треснула опора

Отмечается, 256-я опора не выдержала нагрузки. Ранее специалисты утверждали, что опоры Керченского моста не способны выдержать нагрузку даже пустой железнодорожной ветки, не говоря уже о запуске поездов. В этом районе в начале 2018 года уже было зафиксировано проседание опор на один метр, отмечают СМИ.

Ранее сообщалось, что запуск части Крымского моста под угрозой срыва.

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Источник: korrespondent.net

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