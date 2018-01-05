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01. 05. 2018

В Париже первомайский митинг перерос в массовые беспорядки

В столице Франции Париже первомайская демонстрация переросла в массовые беспорядки. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает Reuters.

По данным властей, в погромах участвуют более тысячи активистов крайне левого движения Черные блоки, скрывающие лица масками.

Указано, что активисты размахивают советскими флагами, скандируют антифашистские лозунги, бьют витрины и поджигают машины. Полиция вынуждена применять слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колломб пообещал сделать все возможное для задержания нарушителей.

Местные телеканалы сообщают, что против погромщиков также применяются водометы. Полиции удалось окружить группу из 200 активистов, остальные забаррикадировались на бульваре Бастилии.

Cмотрите фотогалерею: В Париже первомайский митинг перерос в массовые беспорядки

Ранее сообщалось, что в российском Санкт-Петербурге на первомайском митинге задержали 12 человек.

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Источник: korrespondent.net

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