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01. 05. 2018

Казначея Ватикана будут судить по обвинению в сексуальных преступлениях

Кардинал Джордж Пелл, управлявший до настоящего момента финансами Ватикана, будет привлечен к суду у себя на родине, в Австралии, по обвинению в сексуальных преступлениях. Как постановил после длительных предварительных проверок во вторник, 1 мая, суд в Мельбурне, в отношении 76-летнего Пелла будет возбуждено дело.

Пелл обвиняется в том, что он в молодости, будучи простым священником в своей родной коммуне Балларат, а также позднее в Мельбурне в сане архиепископа совершал насильственные сексуальные действия в отношении мальчиков. Сам кардинал все отрицает, однако на период разбирательства принял решение уйти в отпуск. Наблюдатели полагают, что вероятность возвращения Пелла на свою должность крайне невысока.

Таким образом, Пелл, который считался третьим по влиянию человеком в Ватикане, стал самым высокопоставленным священнослужителем, против которого выдвигаются подобные обвинения. Джордж Пелл был назначен руководителем секретариата по делам экономики Ватикана в 2014 году папой Франциском.

Ранее Папа Римский Франциск возобновил работу комиссии по борьбе с сексуальным насилием.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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