Израиль первым не будет применять ядерное оружие - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос, есть ли у его страны ядерное оружие, однако заверил, что Тель-Авив не станет первым его применять. Об этом он заявил во вторник, 1 мая, в интервью CNN.

В частности, журналист Крис Куомо спросил у главы израильского правительства о наличии ядерного арсенала у Израиля, потребовав ответа "да" или "нет". Нетаньяху не выбрал ни один из вариантов, но заявил, что Израиль "не станет первым прибегать к его применению".

После этого израильский премьер начал говорить о том, что его страна не ищет войны с Ираном. Как отметил Нетаньяху, "никто не хотел бы такого развития событий".

Напомним, 30 апреля Нетаньяху представил архив документов, которые, по его словам, подтверждают, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие. Все данные, необходимые Ирану для разработки ядерного оружия, хранятся в секретном комплексе в районе Шорабад в Тегеране. Израильской разведке удалось раздобыть их, заявил Нетаньяху. Это 55 тыс. страниц документов и 183 компакт-диска с секретной информацией. Он пообещал передать все эти сведения в ООН и МАГАТЭ.

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Источник: korrespondent.net