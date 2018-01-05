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01. 05. 2018

МинВОТ: Киев может за две недели освободить ОРДЛО

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак считает, что есть три возможных способа решения конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в эфире Общественного радио.

По его словам, украинская армия способна полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели, но считает военный сценарий наименее вероятным. Есть еще другие два плана, которые Грымчак назвал "хорватскими".

"В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем - путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт", - рассказал замминистра.

Второй "хорватский" сценарий рассматривается как основной. Он предполагает введение миротворческой миссии на территорию Донбасса и вывод оттуда иностранных войск.

"Также необходимо разоружить боевиков, создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины", - подчеркнул Грымчак.

Напомним, 1 мая началась операция объединенных сил (ООС) вместо закончившейся антитеррористической операции. В зону боевых действий, согласно новым правилам, включены несколько сотен населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

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Источник: korrespondent.net

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