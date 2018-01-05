В Гродно завершились III Всебелорусские дни католической молодежи

В Гродно 1 мая завершились III Всебелорусские дни католической молодежи.

В конце встречи состоялась Святая месса в фарном костеле святого Франциска Ксаверия, которую возглавил епископ-помощник Гродненской епархии Иосиф Станевский, сообщает catholic.by.

Епископ доверил Богу в молитве молодежь Беларуси и всех организаторов встречи, волонтеров и гостеприимных жителей Гродно, которые принимали на ночлег паломников: «Молюсь за всех вас — молодежь и нашу Беларусь. Молюсь за всех, кто ищет свою дорогу, чтобы это была дорога Христова — дорога с Богом. Вспомним в молитве также тех молодых людей, которые ищут себя за пределами страны, чтобы вернулись на Родину».

Обращаясь к митрополиту Тадеуша Кондрусевича, иерарх подчеркнул, что как раз здесь, в Гродно, начинался путь архиепископа — его работа, призвание и служение: «Гродненская земля приглашает нас прикоснуться к истокам веры — веры наших бабушек и дедушек, которые сберегли ее и передали нам. Очень важно, что мы собрались здесь и сегодня можно ощутить историческую миссию этого костела — дотроньтесь до этих стен и прислушайтесь к их истории».

Иерарх призвал открыть дверь души Христу, вспоминая слова святого Иоанна Павла II, который поощрял «открыть свои двери настежь — двери на границе государств и людских сердец».

Митрополит Тадеуш Кондрусевич в заключение Мессы призвал молодежь поддерживать свой молитвенный дух, который они проявили на Всебелорусской встречи молодежи.

Во встрече принимали участие около 115 человек из Витебской епархии, около 130 — из Пинской, около 310 — из Минска-Могилевской архиепархии и более 1300 — из Гродненской епархии.

Более 300 семей из гродненского прихода Пресвятого Искупителя в Девятовке принимали в своих домах участников встречи молодежи. Жители Гродно откликнулись на предложение еще зимой и уже с того времени готовились, чтобы принять в своих домах молодых католиков со всей Беларуси. Прихожане делились с паломниками не только крышей над головой и пищей, но и своей добротой.

В течение трех дней встречи хозяева давали свидетельство христианской гостеприимства и выполнения поступка милосердия для тела ближнего. По вечерам паломники и семьи встречались за чашкой чая, чтобы поговорить и поделиться своим свидетельством.

Источник: krynica.info