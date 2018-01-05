Лента RSS
Подписаться на ленту
01 мая 2018, вторник, 22:37
+26°C
Завтра +23°C
+26°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
01. 05. 2018

В Крыму в ДТП с автобусом пострадали девять человек - СМИ

В аннексированном Крыму на трассе Симферополь-Евпатория во вторник, 1 мая, произошло ДТП с участием частного микроавтобуса Форд и автомобиля Шкода Рапид, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек. Об этом со ссылкой на крымских спасателей сообщает Крым.Реалии.

Отмечено, что в аварии пострадали девять человек, из них пятеро - дети.

"Двое детей в тяжелом состоянии доставлены в отделение анестезиологии и интенсивной терапии (в больницу в Симферополе - ред.). Еще двое находятся в травматолого-ортопедическом отделении и хирургии, один ребенок помещен в нейрохирургическое отделение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в результате столкновения легкового автомобиля, автобуса и маршрутки 17 апреля погибли 11 человек, еще один пострадавший в результате ДТП находится в реанимации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.