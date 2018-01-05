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01. 05. 2018

Первомайские беспорядки в Париже: задержаны более 200 человек

Французская полиция задержала более 200 участников беспорядков в Париже, которые возникли во время первомайской демонстрации. Об этом сообщает во вторник, 1 мая, агентство Reuters.

Отмечено, что всего в погромах участвовали около 1,2 тыс. леворадикалов, участников движения Черные блоки.

Напомним, ранее стало известно, что во время первомайской демонстрации в Париже группа активистов-леворадикалов устроила массовые беспорядки. Они громили витрины, поджигали машины и бросали бутылки с зажигательной смесью. Это сопровождалось размахиванием советскими флагами и выкриками антифашистских лозунгов. Для усмирения толпы полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

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Источник: korrespondent.net

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