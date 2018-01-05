Штаты объявили о завершающем этапе операции против ИГ в Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон, руководимая им международная коалиция и поддерживаемые ими сирийские вооруженные формирования, начинают операцию по освобождению последних оплотов экстремистов из террористической организации Исламское государство (ИГ).

"Дни ИГ, контролирующего территории в Сирии и терроризирующего людей, подходят к концу", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 1 мая.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также отметила, что США будут работать с Турцией, Израилем, Иорданией, Ираком и Ливаном с тем, чтобы "обезопасить их границы от ИГ". В Вашингтоне намерены добиваться от "региональных партнеров и союзников" равноценного участия в операции. Речь может идти как о военных силах, так и о "материальных средствах и ресурсах" для стабилизации освобожденных территорий.

Кроме того, США намерены "активизировать женевский процесс, проводимый в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, а также мобилизовать международные ресурсы", чтобы обеспечить поступление гуманитарной помощи в Сирию. По словам Нойерт, дальнейшее политическое урегулирование в стране должно осуществляться с учетом воли всех сирийцев, "включая арабов-суннитов, курдов, христиан, туркменов и других меньшинств".

Напомним, в конце апреля ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Гарри Трумэн (USS Harry S. Truman CVN 75) вошла в акваторию Средиземного моря.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net