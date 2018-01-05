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01. 05. 2018

Украина 2 мая будет одной из самых жарких в Европе

В среду, 2 мая, в Украине температура будет по-настоящему жаркой - от +25 до +30 градусов. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"Обратите внимание! В Марокко, Алжире, Тунисе, Испании, Португалии - какие-то жалкие +10+16 градусов, а в нас 2 мая ожидается +25+30 градусов!" - предупредила синоптик в соцсети.

По ее словам, ясная погода в среду будет доминировать по всей Украине. Однако отдельные островки дождей и гроз, таких типично летних, могут возникнуть периодически на Западе, в Житомирской, Винницкой областях и на севере Киевской области.

В свою очередь в Киеве 2 мая будет сухо, ясно и +28+30 градусов.

Кроме того, Диденко призвала не забывать о пожарной опасности, клещах и аллергии на цветение.

Напомним, ранее украинцев предупредили о грозах и сильном ветре 1 мая.

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Источник: korrespondent.net

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