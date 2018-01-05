В Стамбуле на первомайских протестах задержали более 80 человек

Турецкая полиция во вторник, 1 мая, задержала более 80 человек и закрыла доступ к нескольким местам в день празднования Дня труда в Стамбуле. Об этом сообщает AFP.

Отмечено, что в Стамбуле вывели на улицы более 26 тысяч полицейских, которые работали при поддержке трех вертолетов, 85 водометов и 67 бронетранспортеров. Центральная площадь Таксим была полностью перекрыта полицией. Власти также запретили доступ к главной торговой улице города, пешеходному проспекту Истикляль, который ранее был местом акций протеста.

Как сообщается, почти все магазины были закрыты на улице, и торговцам пришлось ждать до вечера, пока полиция позволит людям проход.

В то же время протестующие, которые стремились провести демонстрацию на Таксиме, маршируя в сторону площади, были задержаны полицией. Всего в Стамбуле задержали 84 человека, их завели в полицейские автобусы для допроса.

Между тем тысячи людей участвовали в официально санкционированных мероприятиях в честь 1 мая в стамбульском районе Малтепе.

Как известно, в Турции во время празднования 1 мая традиционно проходят противостояния протестующих и полиции, однако в последние годы власть запрещает доступ к основным местам для участия в акциях протеста.

Ранее сообщалось, что французская полиция задержала более 200 участников беспорядков в Париже, возникших во время первомайской демонстрации.

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Источник: korrespondent.net