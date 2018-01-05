В Мозыре священники приняли участие в празднике «Мы – палешукi»

В Мозыре 28 апреля во Дворце культуры Мозырского НПЗ состоялось праздничное фольклорное мероприятие «Мы – палешукi», посвященное году малой Родины.

В вечере приняли участие: председатель отдела религиозного образования и катехизации православной Туровской епархии игумен Авксентий (Абражей) и методист Дарья Сенько, председатель епархиального отдела по работе с молодежью Дарья Бондарчук, а также педагоги учреждений образования Калинковичей, сообщает turov.by.

Перед многочисленными гостями выступили народный ансамбль “Сваякі”, ансамбль народной песни и музыки «Стрэчанне», семейный ансамбль «Живица».

Источник: krynica.info