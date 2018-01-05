В Пружанах детям рассказали о земляке – слависте о. Михаиле Бобровском

В селе Клепачи близ Пружан 29 апреля в воскресной школе православного храма преподобного Сергия Радонежского в состоялся урок «День Православной Книги. 170-летие со дня смерти протоиерея Михаила Бобровского».

В помещении Клепачской библиотеки священник Александр Сень рассказал о жизни земляка – протоиерея Михаила Бобровского, слависта, знатока славянских рукописей, профессора Виленского университета, служившего с 1833 по 1848 годы в Шерешево, сообщает ekklisia.by.

Михаил Бобровский в 1806 году с серебряной медалью окончил Белостокскую гимназию и был оставлен в ней преподавателем. Затем с 1808 по 1812 гг. он продолжил свое образование в Главной духовной семинарии при Виленском университете, которую окончил в числе лучших учеников со степенью магистра богословия. В 1815 году принял священный сан, в период с 1817 по 1822 год совершил ученые путешествия по европейским странам с целью изучения древнеславянских рукописей, хранившихся в знаменитых библиотеках. Михаил Бобровский был незаурядным ученым специалистом по древнеславянской письменности и библейской археологии. В 1823 году получил степень доктора богословия.

В завершении мероприятия священник ответил на вопросы детей.

В Пружанах 28 апреля члены православного клуба «Ковчег» при СШ № 1 вместе с преподавателем религиоведения Аленой Кот и духовником, настоятелем Преображенского храма протоиереем Игорем Мрыхиным, подготовили театрализованное представление, посвященное празднику Пасхи.

По окончании программы священник, используя книгу протоиерея Михаила Носко «Униатская церковь первой трети XIX века. Движение к воссоединению с православием» (Минск, 2014) рассказал о знаменитом земляке протоиерее Михаиле Бобровском.

Источник: krynica.info