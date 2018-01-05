Украина в ООН требует от РФ немедленно освободить Сущенко

Украина выступила в ООН с требованием к России немедленно освободить журналиста Романа Сущенко, прекратить преследование представителей медиа и активистов в аннексированном Крыму, а также положить конец государственной пропаганде и подстрекательству ненависти. Об этом сообщает во вторник, 1 мая, Укринформ.

Отмечено, что с соответствующим призывом к российской стороне обратился на заседании Комитета ООН по информации во вторник первый секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Преследование украинских журналистов - это тактика войны, которую Россия применяет против моей страны. Прежде всего, мы еще раз осуждаем жестокое преследование украинского журналиста Романа Сущенко в Москве, который был брошен в тюрьму в 2016 году по сфабрикованным обвинениям. Мы требуем от России немедленного освобождения господина Сущенко", - заявил представитель Украины.

Николенко также напомнил о давлении на представителей СМИ и активистов в Крыму, которые имеют убеждения, отличительные от позиции оккупационной российской власти на полуострове.

К тому же украинский дипломат выразил глубокую обеспокоенность "масштабной кампанией пропаганды и подстрекательства ненависти к Украине и украинцев, которую проводят российские государственные СМИ и общественные деятели". Он подчеркнул, что РФ использует СМИ как инструмент влияния на ситуацию в аннексированном Крыму и на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко перевели из одиночной камеры в камеру на двоих.

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Источник: korrespondent.net