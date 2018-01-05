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01. 05. 2018

Россиянин пытался вывезти из Украины старинный самовар

Украинские пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно вывезти из страны старинный самовар 1870 года изготовления. Об этом во вторник, 1 мая, сообщила Госпогранслужба.

Отмечается, что пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы при оформлении автомобиля Mitsubishi российской регистрации, который направлялся в пункт пропуска Бачевск, зафиксировали в багажном отделении старинный самовар 1870 года изготовления. 

Фото: dpsu.gov.ua

Кроме того вечером 30 апреля в пункте пропуска Новые Яриловичи в ходе углубленного осмотра автомобиля Volkswagen украинской регистрации были обнаружены пять церковных книг, датированных 1900 годом. 

Представители Государственной фискальной службы Украины в установленном порядке изъяли все найденные предметы и направили на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.

Cмотрите фотогалерею: Россиянин пытался вывезти из Украины старинный самовар

Пограничники задержали янтарь, который пытались вывезти в Турцию

Ранее в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области пограничники задержали украинца, который пытался вывезти в носках 25 тысяч евро.

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Источник: korrespondent.net

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