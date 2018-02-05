Воры на велосипедах обокрали ювелирный бутик в Париже на €300 тысяч

Группа злоумышленников на велосипедах сумела вывезти из ювелирного магазина в центре Парижа украшения на сумму 300 тысяч евро, сообщает Le Point.

По информации газеты, ограбление бутика на улице Сэн-Пэр произошло в ночь на понедельник, 30 апреля. Злоумышленники взломали дверь и собрали значительное число колец, подвесок и браслетов, прежде чем сработала сигнализация.

Воры скрылись на велосипедах, сумев увезти на них украденные украшения на сумму 300 тысяч евро.

"Данный вид транспорта, безусловно, позволил им остаться незамеченными", − подчеркивает издание.

Правоохранительные органы французской столицы ведут расследование произошедшего.

Отмечается, что такой же способ передвижения парижские воры использовали во время ограбления американской звезды Ким Кардашьян в октябре 2016 года.

В Париже украли колье за полмиллиона евро на глазах у продавца

Напомним, в январе этого года мужчины с топорами ограбили ювелирный магазин в парижском отеле Ritz на сумму более четырех миллионов евро.

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Источник: korrespondent.net