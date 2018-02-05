Число пропавших без вести при пожаре, в результате которого рухнул высотный дом в бразильском Сан-Паулу, может достигать 45 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на бразильский канал Globo.
"На основании реестра проживающих в упавшем здании пожарные сейчас работают, отталкиваясь от информации о 45 пропавших без вести", − сообщает телеканал.
Отмечается, что местонахождение этих людей пока не установлено, однако это не означает, что все они находятся под обломками.
Cмотрите фотогалерею: В Бразилии более 40 человек пропали при пожаре
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Источник: korrespondent.net