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02. 05. 2018

В Бразилии более 40 человек пропали при пожаре

Число пропавших без вести при пожаре, в результате которого рухнул высотный дом в бразильском Сан-Паулу, может достигать 45 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на бразильский канал Globo.

"На основании реестра проживающих в упавшем здании пожарные сейчас работают, отталкиваясь от информации о 45 пропавших без вести", − сообщает телеканал.

Отмечается, что местонахождение этих людей пока не установлено, однако это не означает, что все они находятся под обломками.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать ссора между семейной парой, которая готовила пищу на огне и использовала спирт в качестве топлива. Женщина толкнула мужа, когда тот подливал спирт в огонь, в результате чего одежда обоих загорелась. Виновным в возникновении пожара удалось спастись − они сняли горящую одежду и выбежали из здания.
 

Cмотрите фотогалерею: В Бразилии более 40 человек пропали при пожаре

 
Напомним, в ночь на вторник, 1 мая, в Сан-Паулу загорелось и позднее обрушилось здание. Огонь перекинулся на близлежащую высотку, но пожарные взяли его под контроль, не дав распространиться.
 
Ранее сообщалось о гибели одного человека, число пропавших без вести оценивалось в три человека.

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Источник: korrespondent.net

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