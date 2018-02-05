В Британии приняли "поправку Магнитского"

Палата общин британского парламента приняла законопроект О санкциях и борьбе с отмыванием денег. В него включена поправка, которая аналогична "акту Магнитского", а также норма о раскрытии имен владельцев офшорных фирм в британских заморских территориях.

Далее законопроект поступит на рассмотрение в Палату лордов.

Поправка, аналогичная "акту Магнитского", позволит Великобритании запрещать выдачу виз и въезд гражданам, которые причастны к коррупции или грубым нарушениям прав человека.

Эту поправку внес МИД Великобритании, ее поддержали обе крупнейшие партии парламента, так что она была принята без голосования.

"Сегодня важный момент в парламенте, поскольку "поправка Магнитского", направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях. Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто ответственен за серьезные правонарушения по всему миру", − написал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter.

Первую часть "акта Магнитского", которая касалась заморозки активов тех, кто виновен в серьезных нарушениях прав человека, Великобритания приняла в 2017 году.

Депутаты Палаты общин также обязали раскрывать имена владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях, таких как Каймановы и Британские Виргинские острова. До конца 2020 года должен быть создан публичный реестр бенефициаров. Эту норму в парламент внесли лейбористы, консерваторы поддержали их.

Принятие закона приведет к раскрытию имен российских бизнесменов, у которых есть активы в британских офшорах.

Россияне хранят в британских офшорах почти $50 млрд − СМИ

"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон вносит лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. Аналоги этой нормы есть в Канаде, Литве и Эстонии.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net