Трамп сам сочинил справку о своем здоровье − CNN

В ходе предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп лично надиктовал справку о блестящем состоянии своего здоровья, заявил телеканалу CNN его тогдашний врач Харольд Борнстейн.
"Он сам надиктовал все это письмо, я это письмо не писал. Я все придумывал по ходу дела", − заявил Борнстейн .
Напомним, двустраничная справка о здоровье Трампа за подписью Борнстейна вызвала в свое время насмешки из-за преувеличенно оптимистичного тона.
Там сообщалось, в частности, что Трамп "исключительно силен и вынослив" и будет "самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали президентом США".
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Источник: korrespondent.net