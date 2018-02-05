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02. 05. 2018

Трамп сам сочинил справку о своем здоровье − CNN

В ходе предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп лично надиктовал справку о блестящем состоянии своего здоровья, заявил телеканалу CNN его тогдашний врач Харольд Борнстейн.

"Он сам надиктовал все это письмо, я это письмо не писал. Я все придумывал по ходу дела", − заявил Борнстейн .

Напомним, двустраничная справка о здоровье Трампа за подписью Борнстейна вызвала в свое время насмешки из-за преувеличенно оптимистичного тона.

Там сообщалось, в частности, что Трамп "исключительно силен и вынослив" и будет "самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали президентом США".

Борнстейн также заявил, что личный телохранитель Трампа впоследствии "ограбил" его офис, отняв у него документы о здоровье Трампа.
 
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге во вторник заявила, что Белый дом получил эти документы в установленном порядке.
 
Напомним, в начале 2018 года официальный врач Белого дома Рональд Джексон рассказал, что Трамп прошел обязательное обследование и состояние его здоровья "отменное".
 
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Источник: korrespondent.net

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