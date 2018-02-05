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02. 05. 2018

В Эстонии стартуют самые масштабные в истории страны военные учения

Главный штаб сил обороны Эстонии сообщил, что 2 мая в стране начинаются крупнейшие за всю историю независимости военные учения Siil-2018 (Ёж-2018), пишет РИА Новости.

В маневрах, которые пройдут со 2 по 14 мая, примут участие более 15 тысяч военнослужащих, в том числе из 15 стран стран союзников по НАТО и партнеров альянса: Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

Число зарубежных военнослужащих составит порядка двух тысяч человек.

Учения пройдут в различных регионах Эстонии, а также впервые частично состоятся и на территории Латвии.

Поскольку число участников Siil превышает 13 тысяч человек, они, в соответствии с Венским документом ОБСЕ, объявлены крупномасштабными и на них будет присутствовать 31 наблюдатель из Беларуси, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, России, Швеции, Великобритании, Украины, США, НАТО и штаб-квартиры главного командования вооруженных сил НАТО в Европе.

В ходе учений планируется проверить боеготовность сухопутных войск и резервистов, что позволит дать оценку реальному уровню обороноспособности Эстонии.

Напомним, с 14 по 20 сентября 2017 года в Беларуси и России проходили стратегические учения Запад-2017. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превысила 12 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net

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