Лента RSS
Подписаться на ленту
02 мая 2018, среда, 07:49
+23°C
Завтра +27°C
+23°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
02. 05. 2018

Южная Корея не намерена выводить войска США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отвергает возможность вывода американских войск, дислоцированных в стране, в случае заключения мирного договора с Северной Кореей, сообщает агентство Уonhap news.

"Вооруженные силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора", − сказал официальный представитель президентской администрации Ким Ый Гём.

По информации агентства от анонимного источника из президентской администрации, "позиция правительства заключается в том, что вооруженные силы США в Корее выполняют роль посредника с сильными соседями, окружающими страну, такими как Китай и Япония".

Вопрос о возможности вывода американских военных, которых сейчас насчитывается в Корее 28 тысяч, стал предметом обсуждения в Южной Корее после саммита лидеров Севера и Юга 27 апреля.
 
Обозреватели отмечают, что Ким Чен Ын на встрече не стал поднимать этот вопрос и даже выразил понимание того, что Южная Корея проведет военные учения с США, временно отложенные ради саммита.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.