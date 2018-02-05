Южная Корея не намерена выводить войска США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отвергает возможность вывода американских войск, дислоцированных в стране, в случае заключения мирного договора с Северной Кореей, сообщает агентство Уonhap news.
"Вооруженные силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора", − сказал официальный представитель президентской администрации Ким Ый Гём.
По информации агентства от анонимного источника из президентской администрации, "позиция правительства заключается в том, что вооруженные силы США в Корее выполняют роль посредника с сильными соседями, окружающими страну, такими как Китай и Япония".
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Источник: korrespondent.net