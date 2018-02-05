Южная Корея не намерена выводить войска США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отвергает возможность вывода американских войск, дислоцированных в стране, в случае заключения мирного договора с Северной Кореей, сообщает агентство Уonhap news.



"Вооруженные силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора", − сказал официальный представитель президентской администрации Ким Ый Гём.

По информации агентства от анонимного источника из президентской администрации, "позиция правительства заключается в том, что вооруженные силы США в Корее выполняют роль посредника с сильными соседями, окружающими страну, такими как Китай и Япония".

Вопрос о возможности вывода американских военных, которых сейчас насчитывается в Корее 28 тысяч, стал предметом обсуждения в Южной Корее после саммита лидеров Севера и Юга 27 апреля. Обозреватели отмечают, что Ким Чен Ын на встрече не стал поднимать этот вопрос и даже выразил понимание того, что Южная Корея проведет военные учения с США, временно отложенные ради саммита.

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Источник: korrespondent.net